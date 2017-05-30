Лучшим игроком ГК "Ростов-Дон" против "Кубани" названа Анна Сень

Posted 30 мая 2017, 07:56
Published 30 мая 2017, 07:56
Modified 1 октября 2024, 14:35
Updated 1 октября 2024, 14:35
Так, во время матча Анна совершила 11 бросков, забив 4 гола.
Ранее сообщалось, что ГК "РостовДон" стал обладателем Кубка России, обыграв "Кубань". Накануне игры тренер физподготовке Франк Кун пообещал сбрить бороду, если ростовчанки сумеют обыграть кубанских спортсменок. В итоге Куну пришлось выполнять свое обещание.
Напомним, что в текущем сезоне ростовские гандболистки завоевали также Кубок ЕГФ и стали победительницами в Чемпионате России.
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