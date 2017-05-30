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Posted 30 мая 2017, 07:56

Published 30 мая 2017, 07:56

Modified 1 октября 2024, 14:35

Updated 1 октября 2024, 14:35

Лучшим игроком ГК "Ростов-Дон" против "Кубани" названа Анна Сень

30 мая 2017, 07:56
Анна Сень была выбрана лучшим игроком финального матча Кубка России между ГК "Ростов-Дон" и "Кубанью", говорится в сообщении в микроблоге клуба в сети Instagram.

Так, во время матча Анна совершила 11 бросков, забив 4 гола.

Ранее сообщалось, что ГК "РостовДон" стал обладателем Кубка России, обыграв "Кубань". Накануне игры тренер физподготовке Франк Кун пообещал сбрить бороду, если ростовчанки сумеют обыграть кубанских спортсменок. В итоге Куну пришлось выполнять свое обещание.

Напомним, что в текущем сезоне ростовские гандболистки завоевали также Кубок ЕГФ и стали победительницами в Чемпионате России.

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