Лучшим игроком ГК "Ростов-Дон" против "Кубани" названа Анна Сень

Анна Сень была выбрана лучшим игроком финального матча Кубка России между ГК "Ростов-Дон" и "Кубанью", говорится в сообщении в микроблоге клуба в сети Instagram.

Так, во время матча Анна совершила 11 бросков, забив 4 гола. Ранее сообщалось, что ГК "РостовДон" стал обладателем Кубка России, обыграв "Кубань". Накануне игры тренер физподготовке Франк Кун пообещал сбрить бороду, если ростовчанки сумеют обыграть кубанских спортсменок. В итоге Куну пришлось выполнять свое обещание. Напомним, что в текущем сезоне ростовские гандболистки завоевали также Кубок ЕГФ и стали победительницами в Чемпионате России. р2 Вы болеете за гандбольную команду "Ростов-Дон"? Да, конечно! Нет Я вообще не люблю этот вид спорта Проголосовать Проголосовало: 0 чел.