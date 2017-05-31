Ростову нужны рейды против контрафакта с символикой ЧМ-18 – эксперт

Posted 31 мая 2017, 10:30
Published 31 мая 2017, 10:30
Modified 11 сентября 2022, 08:44
Updated 11 сентября 2022, 08:44
"Первое, что создали продвинутые в борьбе с контрафактом страны, такие как Нигерия, Малайзия – они одинаково создали оперативную группу, которая осуществляет рейды. Вопрос нужно решать именно так, стратегически", – рассудил он.
Спикер добавил, что на сегодняшний день он вынужден констатировать низкую эффективность государственных органов в плане надзора.
"В тех странах не сидят люди пассивно и не ждут, пока получат от кого-нибудь заявление, как это у нас", – сообщил он.
Гойхман также выразил сожаление по поводу того, что наше общество в целом терпимо относится к контрафакту и нечасто пишет заявления в случае обнаружения подделки.