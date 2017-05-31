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Posted 31 мая 2017, 10:30

Published 31 мая 2017, 10:30

Modified 11 сентября 2022, 08:44

Updated 11 сентября 2022, 08:44

Ростову нужны рейды против контрафакта с символикой ЧМ-18 – эксперт

31 мая 2017, 10:30
Создать оперативную группу и проводить рейды в поисках контрафактной продукции с незаконным использованием символов ЧМ-18 предложил заместитель гендиректора экспертного учреждения "Донэкспертиза", советник торгово-промышленной палаты в вопросах энергетики, промышленности и безопасности Александр Гойхман.

"Первое, что создали продвинутые в борьбе с контрафактом страны, такие как Нигерия, Малайзия – они одинаково создали оперативную группу, которая осуществляет рейды. Вопрос нужно решать именно так, стратегически", – рассудил он.

Спикер добавил, что на сегодняшний день он вынужден констатировать низкую эффективность государственных органов в плане надзора.

"В тех странах не сидят люди пассивно и не ждут, пока получат от кого-нибудь заявление, как это у нас", – сообщил он.

Гойхман также выразил сожаление по поводу того, что наше общество в целом терпимо относится к контрафакту и нечасто пишет заявления в случае обнаружения подделки.

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