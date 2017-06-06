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Posted 6 июня 2017, 08:08

Published 6 июня 2017, 08:08

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

ФСБ не знает об обвинениях во взятках против главы МВД Ростовской области

6 июня 2017, 08:08
Федеральная служба безопасности России не располагает информацией о том, что действующий глава МВД по Ростовской области продал должность замглавы ГИБДД по региону Александру Оцимику за 1,5 млн рублей, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ФСБ РФ.

В СМИ появилось заявление экс-замглавы ГИБДД по Ростовской области Александра Оцимика на имя Бортникова, где он пишет о том, что устраивался на работу за крупную взятку. Руководитель МВД по Ростовской области Андрей Ларионов назначил за высокую должность цену в 2,5 миллиона долларов, однако после долгих переговоров, цену сбавили до 1 миллиона рублей. После этого в 2014 году Оцимик передал Ларионову еще 500 тысяч рублей, чтобы перевестись на более высокую должность, однако подняться по карьерной лестнице он не смог. В ноябре прошлого года Оцимика осудили за нападение на своего начальника Сергея Морагчева.

"У нас нет информации о заявлении Александра Оцимика в ФСБ по поводу взяток Ларионову", - отметили в ведомстве.

Получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД по региону в течение утра вторника не удалось.

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