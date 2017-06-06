ФСБ не знает об обвинениях во взятках против главы МВД Ростовской области

В СМИ появилось заявление экс-замглавы ГИБДД по Ростовской области Александра Оцимика на имя Бортникова, где он пишет о том, что устраивался на работу за крупную взятку. Руководитель МВД по Ростовской области Андрей Ларионов назначил за высокую должность цену в 2,5 миллиона долларов, однако после долгих переговоров, цену сбавили до 1 миллиона рублей. После этого в 2014 году Оцимик передал Ларионову еще 500 тысяч рублей, чтобы перевестись на более высокую должность, однако подняться по карьерной лестнице он не смог. В ноябре прошлого года Оцимика осудили за нападение на своего начальника Сергея Морагчева.