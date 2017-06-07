Госкомпания на Дону погасит долг за пользование радиоточкой по решению суда

Тарасовское государственное автономное учреждение "Лес" в Ростовской области выплатит задолженность за использование радиочастотного спектра в сумме 136 тысяч рублей по решению суда, сообщило региональное управление Роскомнадзора.