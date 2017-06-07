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Госкомпания на Дону погасит долг за пользование радиоточкой по решению суда

7 июня 2017, 12:23
Тарасовское государственное автономное учреждение "Лес" в Ростовской области выплатит задолженность за использование радиочастотного спектра в сумме 136 тысяч рублей по решению суда, сообщило региональное управление Роскомнадзора.

"Иск федеральной службы по надзору в сфере связи удовлетворил Арбитражный суд", - сказано в сообщении.

Отмечается, что госпредприятие задолжало указанную сумму за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016-го.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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