Госкомпания на Дону погасит долг за пользование радиоточкой по решению суда
7 июня 2017, 12:23
Тарасовское государственное автономное учреждение "Лес" в Ростовской области выплатит задолженность за использование радиочастотного спектра в сумме 136 тысяч рублей по решению суда, сообщило региональное управление Роскомнадзора.
"Иск федеральной службы по надзору в сфере связи удовлетворил Арбитражный суд", - сказано в сообщении.
Отмечается, что госпредприятие задолжало указанную сумму за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016-го.