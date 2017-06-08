C трех депутатов Заксобрания Ростовской области сняли полномочия

"Нынешний созыв Законодательного собрания стал своеобразным кадровым резервом для органов исполнительной и муниципальной власти. Три депутата прекращают свои полномочия, два из них стали заместителями главы администрации Ростова-на-Дону, один наш коллега Сергей Бездольный, бывший мэр Азова, избирается заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области", - сообщил Ищенко. Он отметил, что Бездольный вступит в новую должность в пятницу.
По словам представителя пресс-службы Законодательного собрания региона, места депутатов останутся свободными. "До следующих выборов депутатов осталось меньше года, до этого выборы проводится не будут", - сказал представитель.Напомним, первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону в феврале 2017 года стал Александр Скрябин, заместителем по вопросам ЖКХ в мае был назначен Владимир Сакеллариус