C трех депутатов Заксобрания Ростовской области сняли полномочия

По словам представителя пресс-службы Законодательного собрания региона, места депутатов останутся свободными. "До следующих выборов депутатов осталось меньше года, до этого выборы проводится не будут", - сказал представитель.Напомним, первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону в феврале 2017 года стал Александр Скрябин, заместителем по вопросам ЖКХ в мае был назначен Владимир Сакеллариус