Компания Nissan отзывает с российского рынка 976 автомобилей Terrano

Под отзыв попали машины указанной модели, сошедшие с конвейера с марта по ноябрь минувшего года. Из-за ошибки в проектной документации на некоторых авто могут быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации.
Данный дефект может привести к контакту между подрулевым переключателем и спиральным кабелем подушки безопасности, что может стать причиной повреждения спирального кабеля и срабатывания сигнализатора неисправности подушки.
Автовладельцам, чей VIN-код был внесен в список, опубликованный на сайте ведомства, необходимо обратиться в сервисный центр, в котором при обнаружении дефекта специалисты бесплатно заменят рулевое колесо и подрулевой переключатель.
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