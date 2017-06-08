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Компания Nissan отзывает с российского рынка 976 автомобилей Terrano

8 июня 2017, 05:45
Автопроизводитель Nissan объявил об отзыве 976 автомобилей модели Terrano по причине возможного дефекта сборки рулевого механизма, информирует Росстандарт.

Под отзыв попали машины указанной модели, сошедшие с конвейера с марта по ноябрь минувшего года. Из-за ошибки в проектной документации на некоторых авто могут быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации.

Данный дефект может привести к контакту между подрулевым переключателем и спиральным кабелем подушки безопасности, что может стать причиной повреждения спирального кабеля и срабатывания сигнализатора неисправности подушки.

Автовладельцам, чей VIN-код был внесен в список, опубликованный на сайте ведомства, необходимо обратиться в сервисный центр, в котором при обнаружении дефекта специалисты бесплатно заменят рулевое колесо и подрулевой переключатель.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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