Непригодные для питья природные источники выявили в Ростове

"Сотрудники контролирующей организации в ходе проверок выявили микробиологическое заражение нескольких родников, находящихся в черте города", - сказано в сообщении.
В числе источников, воду которых не рекомендуется использовать для питья, названы родники в Ботаническом саду, на Нижне-Железнодорожном проезде, а также Сурб-Хач, Первомайский и Калитвенский.
Отмечается, что питье воды из указанных источников может вызвать всевозможные расстройства пищеварительной системы.
Напомним, ранее жители Ростова и ближайших городов жаловались на дурно пахнущую питьевую воду в кранах, но тогда Роспотребнадзор отклонений от нормы не обнаружил.
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