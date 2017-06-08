Ростовчане смогут пострелять из лука в День России

"В этот день пройдет фестиваль "Хорошей еды". Шеф-повара ресторанов будут готовить блюда для гостей. Планируется открыть три концертных сцены", - говорится в публикации.
Кроме того, местные жители смогут потанцевать под рок-н-ролл от популярных групп. Весь день будет работать детская зона отдыха.
Сейчас в Первомайском районе идут работы по праздничному оформлению улиц. Флагом РФ украсят здания.
Также специалисты проводят работы по благоустройству территорий парков и площадей.
Глава горадминистрации Виталий Кушнарев поставил задачу организовать праздник на самом высоком уровне, чтобы местные жители и гости города целыми семьями могли с радостью отметить День России.
Готовность района к празднованию Дня России проинспектировал замглавы горадминистрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Дмитрий Мамелко. Он посетил мемориал "Защитникам Ростовского неба", площадь Воинской славы и парк имени Островского.
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