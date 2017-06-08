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Ростовчане смогут пострелять из лука в День России

8 июня 2017, 16:39
В Ростове-на-Дону в парке Островского 12 июня горожане смогут пострелять из настоящего лука, информирует в четверг горадминистрация.

"В этот день пройдет фестиваль "Хорошей еды". Шеф-повара ресторанов будут готовить блюда для гостей. Планируется открыть три концертных сцены", - говорится в публикации.

Кроме того, местные жители смогут потанцевать под рок-н-ролл от популярных групп. Весь день будет работать детская зона отдыха.

Сейчас в Первомайском районе идут работы по праздничному оформлению улиц. Флагом РФ украсят здания.

Также специалисты проводят работы по благоустройству территорий парков и площадей.

Глава горадминистрации Виталий Кушнарев поставил задачу организовать праздник на самом высоком уровне, чтобы местные жители и гости города целыми семьями могли с радостью отметить День России.

Готовность района к празднованию Дня России проинспектировал замглавы горадминистрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Дмитрий Мамелко. Он посетил мемориал "Защитникам Ростовского неба", площадь Воинской славы и парк имени Островского.

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