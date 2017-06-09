«Гонка героев» на Alfa Future People 2017

МОСКВА, 9 июня – Впервые на крупнейшем российском фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People будет представлена полоса препятствий от спортивного проекта «Гонка героев». Летом 2017 года самых смелых гостей Alfa Future People ждет полоса испытаний, где каждый может проверить себя на прочность. Под руководством профессиональных инструкторов все желающие смогут принять участие как в соревнованиях, так и в тренировочных сессиях.
Традиционно «Гонка героев» проходит в формате всей страны и с каждым годом становится всё популярнее. Гостей фестиваля ждут две полосы препятствий с одинаковым набором испытаний, которые включают в себя рампу, рукоход «Л», который необходим в любой кроссфит раме, прежде всего для развития силы и координации, куб с веревками, трамплин и рукоход с трубами. Весь маршрут необходимо преодолеть за максимально короткое время – самый быстрый участник «Гонки героев» становится победителем схватки, и его ждут призы от организаторов.
На площадке «Гонки героев» на Alfa Future People 2017 будут работать профессиональные инструкторы – они возьмут на себя тренировки для всех желающих, а также проведение состязаний, в том числе и аспекты соблюдения техники безопасности. Кроме двух полос препятствия, всех гостей «Гонки героев» ждут зоны для тейпирования и спортивного массажа, спортивное питание и напитки, сувенирная палатка, а также конструкция для воркаута.
В 2017 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 8 000 кв. м., за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов, а гости фестиваля смогут попробовать свои силы в любительских турнирах. В частности, на AFP 2017 пройдет футбольный турнир при поддержке Альфа-Банка, официального банка Чемпионата мира по футболу-2018 в России, и уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, американскому футболу, стритболу, показательные выступления и мастер-классы на воздушных полотнах, pole-dance, флорболу и др.
Тему наслаждения активным отдыхом поддерживают и партнеры фестиваля. «Боржоми» выступит уникальным водным спонсором. На территории AFP-2017 будет курсировать водный патруль, и гости смогут в любой момент выпить минеральной воды, восстановить силы и принять участие в конкурсах с гарантированными призами.
С 2017 года Alfa Future People берет курс на существенное расширение представленных музыкальных направлений и количества сцен. На главной сцене будут представлены такие лидеры «стадионной» электронной музыки, как Hardwell, Blasterjaxx, CosmicGate, DonDiablo, Dyro, InfectedMushroom, NERVO, OliverHeldens, Pendulum, SwankyTunes, W&W, AlexanderPopov, Fonarev и многие другие.
Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 9 июля 2017 года.