«Гонка героев» на Alfa Future People 2017

В 2017 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 8 000 кв. м., за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов, а гости фестиваля смогут попробовать свои силы в любительских турнирах. В частности, на AFP 2017 пройдет футбольный турнир при поддержке Альфа-Банка, официального банка Чемпионата мира по футболу-2018 в России, и уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, американскому футболу, стритболу, показательные выступления и мастер-классы на воздушных полотнах, pole-dance, флорболу и др.