Ростовские гонки на тракторах обернулись скандалом из-за ошибки

"Впервые за 15 лет существования гонок судейская система дала сбой, и в итоге участник из Азова Александр Гречкин, бывший фаворитом шоу, выбыл из соревнования после 4-го тура", - сказано в сообщении.
Организаторы намерены в будущем выкладывать результаты заездов не только на табло, но и на официальном сайте трек-шоу, чтобы исключить повтор ошибки. Кроме того, у участников заездов появится возможность подать апелляцию в случае несогласия с решением судейской коллегии.
Отдельно организаторы "Бизон трек-шоу" принесли извинения выбывшему Гречкину и его болельщикам.
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