Ростовские гонки на тракторах обернулись скандалом из-за ошибки

Организаторы намерены в будущем выкладывать результаты заездов не только на табло, но и на официальном сайте трек-шоу, чтобы исключить повтор ошибки. Кроме того, у участников заездов появится возможность подать апелляцию в случае несогласия с решением судейской коллегии.