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Ростовские гонки на тракторах обернулись скандалом из-за ошибки

9 июня 2017, 12:17
Оргкомитет "Бизон трек-шоу", прошедшего в Ростове, признал серьезную судейскую ошибку, сообщил пресс-центр мероприятия.

"Впервые за 15 лет существования гонок судейская система дала сбой, и в итоге участник из Азова Александр Гречкин, бывший фаворитом шоу, выбыл из соревнования после 4-го тура", - сказано в сообщении.

Организаторы намерены в будущем выкладывать результаты заездов не только на табло, но и на официальном сайте трек-шоу, чтобы исключить повтор ошибки. Кроме того, у участников заездов появится возможность подать апелляцию в случае несогласия с решением судейской коллегии.

Отдельно организаторы "Бизон трек-шоу" принесли извинения выбывшему Гречкину и его болельщикам.

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Вы решились бы стать участником гонок на тракторах?
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