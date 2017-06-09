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Школьники Ростова начнут изучать испанский язык со второго класса

9 июня 2017, 13:57
Школьники города Ростова-на-Дону будут изучать испанский язык со второго класса наравне с английским в рамках подписанного на базе Донского государственного технического университета меморандума о сотрудничестве между регионом, посольством Испании и вузом, передает корреспондент RostovGazeta.

Соглашение подписали в рамках круглого стола «Роль университета в развитии региона». Мероприятие стало частью международной конференции «Моделирование процессов R2B: инновационные образовательные программы и сетевое партнерство», участниками которой стали Правительство Ростовской области, представители бизнеса и делегации из 14 российских опорных вузов и пяти иностранных государств.

«Испанский язык начнут изучать со второго класса в трех школах города Ростова-на-Дону и продолжат в университете. Это хороший стимул для расширения взаимодействия не только между школами и университетом, но и между нашими странами и регионами», - сказал атташе по образованию посольства Испании Хосе Аурелио Льянеса Вильянуэва.

В России проект уже запущен в школах Москвы и Санкт-Петербурга. По словам министра образования Ростовской области Ларисы Балиной, уже к старшим классам дети смогут свободно говорить на испанском, на нем начнут преподавать часть предметов. «Для системы образования стоит одна важная задача – повышение качества образования наших детей. Именно это соглашение позволит это качество повысить. В проекте будут задействованы носители языка, которые будут проводить стажировки, повышать квалификацию ростовских учителей», - поясняет она.

Продолжить обучение языку школьники смогут в университете. Первым вузом, подключившимся к проекту, стал Донской государственный технический университет (ДГТУ). По словам его ректора – Бесариона Месхи, в ДГТУ имеются давние связи с университетами Испании, в рамках учебного процесса студенты всех уровней: бакалавры, магистры и аспиранты, уже сегодня учатся в Испании по обмену.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество#Опросы
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