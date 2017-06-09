Школьники Ростова начнут изучать испанский язык со второго класса

В России проект уже запущен в школах Москвы и Санкт-Петербурга. По словам министра образования Ростовской области Ларисы Балиной, уже к старшим классам дети смогут свободно говорить на испанском, на нем начнут преподавать часть предметов. «Для системы образования стоит одна важная задача – повышение качества образования наших детей. Именно это соглашение позволит это качество повысить. В проекте будут задействованы носители языка, которые будут проводить стажировки, повышать квалификацию ростовских учителей», - поясняет она.