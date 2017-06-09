Вооруженный бомж с подельником ограбили финансовую организацию под Ростовом

Posted 9 июня 2017, 13:56
Published 9 июня 2017, 13:56
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"Было установлено, что фигуранты в больших темных очках зашли в учреждение и стали угрожать сотрудникам предметами, похожими на пистолет и обрез. Клиентов в здании не было", - отмечается в публикации.
Далее подозреваемые забрали примерно 100 тысяч рублей и уехали на авто без номеров.
В результате мужчин задержали в донской столице на улице Орбитальной.
Выяснилось, что один фигурант является жителем Краснодарского края. У второго мужчины нет определенного места жительства.
Также на Кубани они совершили аналогичное преступление.
По факту случившегося завели уголовные дела.
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