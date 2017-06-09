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Posted 9 июня 2017, 13:56

Published 9 июня 2017, 13:56

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Вооруженный бомж с подельником ограбили финансовую организацию под Ростовом

9 июня 2017, 13:56
В Ростове-на-Дону задержали двух мужчин, которые с оружием ограбили финансовую организацию в Зерноградском районе, эти сведения передало в пятницу региональное УМВД РФ.

"Было установлено, что фигуранты в больших темных очках зашли в учреждение и стали угрожать сотрудникам предметами, похожими на пистолет и обрез. Клиентов в здании не было", - отмечается в публикации.

Далее подозреваемые забрали примерно 100 тысяч рублей и уехали на авто без номеров.

В результате мужчин задержали в донской столице на улице Орбитальной.

Выяснилось, что один фигурант является жителем Краснодарского края. У второго мужчины нет определенного места жительства.

Также на Кубани они совершили аналогичное преступление.

По факту случившегося завели уголовные дела.

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