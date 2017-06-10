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Немецкая компания планирует печь космический хлеб на орбите

10 июня 2017, 15:45
Немецкая компания Bake In Space планирует в будущем году запустить производство хлеба по уникальному рецепту прямо на МКС, говорится в сообщении предприятия в сети Instagram.

Основатель предприятия Себастьян Марку из Бремена давно мечтал, чтобы космонавты могли просыпаться от запаха свежеиспеченного хлеба. Первая попытка испечь хлеб на орбите была предпринята более 50 лет назад. Однако она закончилась фиаско. Разлетевшиеся по борту корабля крошки могли попасть в дыхательные пути космонавтов. Но благодаря специально разработанному тесту следующая попытка может иметь успех.

При этом мощность космической духовки составит всего 250 ватт, что в десяток раз ниже привычного духового шкафа. Температура внутри печи не должна будет превышать 45 градусов.

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Вы бы хотели попробовать космический хлеб?
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#Новости#Технологии#Опросы
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