Ученые рассказали, почему вредно запивать фастфуд кофе

Исследователи заметили, что очень часто любители фастфуда нередко запивают и без того не слишком полезную еду кофе. Ученые объяснили, что в такой еде могут содержаться канцерогенные вещества, сахар и быстрые углеводы. Из-за такого перекуса уровень сахара в крови может достичь показателей, характерных для больных диабетом.