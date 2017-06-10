Ученые рассказали, почему вредно запивать фастфуд кофе

Исследователи заметили, что очень часто любители фастфуда нередко запивают и без того не слишком полезную еду кофе. Ученые объяснили, что в такой еде могут содержаться канцерогенные вещества, сахар и быстрые углеводы. Из-за такого перекуса уровень сахара в крови может достичь показателей, характерных для больных диабетом.
В качестве эксперимента исследователи кормили добровольцев гамбургерами и картошкой-фри, которую люди запивали кофе. В итоге, оказалось, что еда из фастфуда и один стакан кофе способствовали увеличению показателя глюкозы на 32%. после двух стаканов кофе глюкоза увеличивалась до 65% и данный показатель сохранялся на протяжении пяти часов.
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