Число работников сократилось в Ростовской области

"Самое заметное сокращение работников отмечено в предприятиях административной сферы деятельности", - сказано в сообщении.
Так, за указанный период количество занятых в административных организациях уменьшилось на 11,3%. Второй отраслью с самым заметным уменьшением числа работников стало строительство, где отмечено снижение на 9,5%.
Число безработных по данным на 1 мая текущего года составило 17,1 тысячи человек, при этом в муниципальных районах уровень безработицы несколько выше, чем в городах.
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