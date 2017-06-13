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Число работников сократилось в Ростовской области

13 июня 2017, 11:12
Количество работающего населения сократилось в Ростовской области за первые 4 месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 0,2%, сообщило региональное правительство.

"Самое заметное сокращение работников отмечено в предприятиях административной сферы деятельности", - сказано в сообщении.

Так, за указанный период количество занятых в административных организациях уменьшилось на 11,3%. Второй отраслью с самым заметным уменьшением числа работников стало строительство, где отмечено снижение на 9,5%.

Число безработных по данным на 1 мая текущего года составило 17,1 тысячи человек, при этом в муниципальных районах уровень безработицы несколько выше, чем в городах.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика#Опросы
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