Руководство ростовского села обвинило предшественников в пропаже дороги

По словам нынешнего главы, из сложившейся ситуации можно найти выход, если внести изменения в проектно-сметную документацию строящейся дороги. "Но на это нужно время, нужно изыскивать средства, потому что это дорогостоящее дело. Проезд в принципе там есть через другие СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество – прим.ред.), но сказать, что этот проезд устроил бы всех и что дорога соответствует всем техническим нормам, не совсем верно. Но и утверждать, что совсем закрыли дорогу, неправильно", - поясняет Ермолова.