rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июня 2017, 12:10

Published 13 июня 2017, 12:10

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Руководство ростовского села обвинило предшественников в пропаже дороги

13 июня 2017, 12:10
В отсутствии в проектно-сметной документации строящейся федеральной трассы А280 съезда к четырем садовым товариществам в Неклиновском районе Ростовской области обвинили предыдущее руководство, сообщила RostovGazeta нынешний глава Синявского сельского поселения Лариса Ермолова.

Ранее жители садовых товариществ "Эльма", "Удачный", "Янтарь-2" и "Мечта-2" возмутились в соцсетях тем, что при реконструкции федеральной трассы А280 не был предусмотрен съезд к их дачным участкам на 36-м километре трассы. До своих участков они вынуждены добираться по грунтовым дорогам через соседние товарищества и "только в сухую погоду, поскольку в дождь данные дороги размывает".

"Я работаю в должности главы не так давно, всего полгода, поэтому события, которые предшествовали ремонту дорог, в том числе утверждение проектно-сметной документации, проходили до моего прихода. Отвечать за прежнее руководство я не могу", - сказала Ермолова.

По словам нынешнего главы, из сложившейся ситуации можно найти выход, если внести изменения в проектно-сметную документацию строящейся дороги. "Но на это нужно время, нужно изыскивать средства, потому что это дорогостоящее дело. Проезд в принципе там есть через другие СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество – прим.ред.), но сказать, что этот проезд устроил бы всех и что дорога соответствует всем техническим нормам, не совсем верно. Но и утверждать, что совсем закрыли дорогу, неправильно", - поясняет Ермолова.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Азов", который строит дорогу, пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Как считаете, достроят съезд?
Проголосовало: 0 чел.
#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика