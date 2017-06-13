Руководство ростовского села обвинило предшественников в пропаже дороги

Posted 13 июня 2017, 12:10
Published 13 июня 2017, 12:10
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Ранее жители садовых товариществ "Эльма", "Удачный", "Янтарь-2" и "Мечта-2" возмутились в соцсетях тем, что при реконструкции федеральной трассы А280 не был предусмотрен съезд к их дачным участкам на 36-м километре трассы. До своих участков они вынуждены добираться по грунтовым дорогам через соседние товарищества и "только в сухую погоду, поскольку в дождь данные дороги размывает".
"Я работаю в должности главы не так давно, всего полгода, поэтому события, которые предшествовали ремонту дорог, в том числе утверждение проектно-сметной документации, проходили до моего прихода. Отвечать за прежнее руководство я не могу", - сказала Ермолова.
По словам нынешнего главы, из сложившейся ситуации можно найти выход, если внести изменения в проектно-сметную документацию строящейся дороги. "Но на это нужно время, нужно изыскивать средства, потому что это дорогостоящее дело. Проезд в принципе там есть через другие СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество – прим.ред.), но сказать, что этот проезд устроил бы всех и что дорога соответствует всем техническим нормам, не совсем верно. Но и утверждать, что совсем закрыли дорогу, неправильно", - поясняет Ермолова.
В пресс-службе ФКУ Упрдор "Азов", который строит дорогу, пообещали прокомментировать ситуацию позже.