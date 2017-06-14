Дорогу на Большой Садовой сократят в Ростове в пользу пешеходов

"Проектом предусмотрено изменение геометрии улицы. Ширина полосы движения около 5 метров – это чрезмерное расстояние для нормального движения транспорта. Мы намерены перенаправить его в пользу пешеходов, сделать комфортными те зоны, по которым гуляем", - говорит он.
По словам Мосина, сужение дороги не отразится на ее пропускной способности. "Сужение ширины полосы до 3,5 метра, напротив, повысит безопасность движения. Есть статистика, что количество ДТП на такой дороге на скорости 40 км/час снижается на 27-28%. Широкая полоса же, напротив, провоцирует водителей сделать резкий маневр", - поясняет архитектор.
Реконструкция предусматривает установку нового плиточного покрытия, выполненного в светло-серой гамме и с более крупным рисунком, лавочек и скамеек, уличного освещения с энергосберегающими лампами и торшерное освещение пешеходной зоны, а также различного вида озеленения с использованием всех типов посадки, начиная от вечно зеленых деревьев и кустарников до газонов. Реализация проекта предусмотрена до 2022 года.
В настоящее время разработан дизайн-проект реконструкции улицы, строительные работы начнутся после утверждения проектно-сметной документации, по словам советника губернатора Ростовской области Светланы Мананкиной, через год-полтора. Тогда же станет понятна ориентировочная сумма инвестиций.
Помимо Большой Садовой, в программе благоустройства города Ростова-на-Дону еще центральная площадь города и четыре парка – им. Горького, им. Вити Черевичкина, 1-мая и Покровский сквер.