Дорогу на Большой Садовой сократят в Ростове в пользу пешеходов

Реконструкция предусматривает установку нового плиточного покрытия, выполненного в светло-серой гамме и с более крупным рисунком, лавочек и скамеек, уличного освещения с энергосберегающими лампами и торшерное освещение пешеходной зоны, а также различного вида озеленения с использованием всех типов посадки, начиная от вечно зеленых деревьев и кустарников до газонов. Реализация проекта предусмотрена до 2022 года.