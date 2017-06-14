Реконструкцию Соборной площади в Ростове завершат до конца года

Помимо этого, по словам главы города, в этом году планируется также заменить плитку на площади Советов, залить асфальтобетоном Большую Садовую от Театральной до проспекта Сиверса, установить на ней новые опоры освещения и убрать ограждения, отделяющие пешеходную зону от проезжей.