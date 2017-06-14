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Реконструкцию Соборной площади в Ростове завершат до конца года

14 июня 2017, 12:47
Реконструкцию Соборной площади в городе Ростове-на-Дону планируют завершить до конца года, сообщил на пресс-конференции во вторник глава администрации города Виталий Кушнарев.

"До конца сентября завершится второй и третий этап ремонта переулка Соборный, а до конца 2017 года – Соборной площади", - сказал он.

Помимо этого, по словам главы города, в этом году планируется также заменить плитку на площади Советов, залить асфальтобетоном Большую Садовую от Театральной до проспекта Сиверса, установить на ней новые опоры освещения и убрать ограждения, отделяющие пешеходную зону от проезжей.

"Продолжится реконструкция спусков к набережной. Полностью реставрируем Казанскую лестницу, установим на ней подпорные стенки, съезды для инвалидов", - говорит Кушнарев.

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