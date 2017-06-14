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RostovGazeta проведет онлайн-трансляцию Прямой линии с Путиным

14 июня 2017, 14:42
Онлайн-трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным, в ходе которой президент России ответит на вопросы жителей страны, стартует на сайте RostovGazeta 15 июня в 12.00.

Задать свой вопрос можно непосредственно на сайте http://moskva-putinu.ru, где также перечислены другие способы обращения к главе государства. Одним из нововведений станет возможность создать свой видеоканал со студией программы через специальные мобильные приложения.

Сбор вопросов уже стартовал и продлиться до окончания программы. В эфире прозвучат самые интересные из них.

Предстоящие общение с россиянами, в ходе которого Путин отвечает на десятки вопросов о всех сферах жизни страны и международной политике, станет пятнадцатым для президента. В предыдущие годы центр обработки обращений получал миллионы вопросов, а сам эфир длился до 5 часов.

#Новости#Политика#Видео
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