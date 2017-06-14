RostovGazeta проведет онлайн-трансляцию Прямой линии с Путиным

Предстоящие общение с россиянами, в ходе которого Путин отвечает на десятки вопросов о всех сферах жизни страны и международной политике, станет пятнадцатым для президента. В предыдущие годы центр обработки обращений получал миллионы вопросов, а сам эфир длился до 5 часов.