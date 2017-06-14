Строительный рынок Ростова "взорвался" из-за новых нормативов

Ростовчане сразу почувствуют, если разработки пройдут одобрение, по новым нормам могут прекратить существование Нахичеванский и Центральный рынок. По нормативам любимым горожанами рынкам не хватает парковочных мест и площади прилегающих территорий. Кроме того, требования о расположении школ и детсадов не далее 100 метров от жилых домов может парализовать строительство вовсе.