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Строительный рынок Ростова "взорвался" из-за новых нормативов

14 июня 2017, 12:36
Крупнейшие строительные компании Ростовской области недовольны новыми нормативами по застройке донской столицы, сообщила региональная ТПП.

"Застройщики считают, что разработанные по заказу горадминистрации новые нормативы по проектировке и градостроительству не только убьют отрасль, но и пагубно отразятся на жизни ростовчан", - сказано в сообщении.

Панику вызвали нормативы, разработанные Санкт-Петербургской компанией, которые, по мнению строительных фирм региона, являются "бомбой замедленного действия".

Ростовчане сразу почувствуют, если разработки пройдут одобрение, по новым нормам могут прекратить существование Нахичеванский и Центральный рынок. По нормативам любимым горожанами рынкам не хватает парковочных мест и площади прилегающих территорий. Кроме того, требования о расположении школ и детсадов не далее 100 метров от жилых домов может парализовать строительство вовсе.

Отмечается, что застройщики предложили отправить проект на доработку с учетом рекомендаций местных компаний.

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