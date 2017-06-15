Live-cцена Casa Musica на Alfa Future People 2017: уникальная музыка в стиле The Sound of Rum
Проект Casa Musica разрушают привычные границы электронной музыки с потрясающими live-сетами лучших мировых хедлайнеров и альтернативных EDM-исполнителей
Проект Casa Musica возвращается на крупнейший российский фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People с новой потрясающей live-сценой. Лайн-ап сцены определяет новое для России направление танцевальной музыки The Sound of Rum – концепция, которая станет неотъемлемой частью всех вечеринок Bacardi сезона-2017. Впервые в России направление The Sound of Rum будет представлено именно на сцене Casa Musica со специальными live-сетами признанных российских и мировых диджеев.
Хедлайнеры мирового масштаба и интересные локальные проекты, крутые активации и специальные гости, зажигательные танцы, и, конечно же, высококлассный бар c лучшими коктейлями Bacardi ждут гостей live-сцены Сasa Musica.
Но преимущество сцены Casa Musica не только и не столько в живом звуке, а в подборке самой свежей и актуальной электронной музыки. Здесь найдется место для ценителей всех возможных направлений: новая сцена полностью отражает стремление организаторов фестиваля Alfa Future People расширить представленные на площадке музыкальные стили. Помимо DJ из первой 20-ки планеты, на AFP выступят исполнители, не ассоциирующиеся с традиционным «стадионным форматом» и многотысячными аудиториями.
Генеральный директор Alfa Future People, Виктор Шкипин: «Фестиваль Alfa Future People собирает ценителей электронной музыки и передовых технологий со всего мира: от России и Германии, до США, Японии и Австралии. Мы очень гордимся своим сотрудничеством с Casa Musica. Мы с удовольствием используем эту возможность, чтобы в этом году представить гостям фестиваля новые для нас направления в музыке. Свободный электронный звук без границ, создает атмосферу настоящего праздника в духе The Sound of Rum и разрушает привычные представления об EDM: Jungle, Araabmuzic, A-Track, Denzel Curry, Moodymann, Deep Fried Friends, Kito Jempere Live Band, Soul Surfers, Triangle Sun – это лишь часть исполнителей, чьи восхитительные live-сеты прозвучат на сцене Casa Musica».
Направление The Sound of Rum, как реальная альтернатива основному направлению Alfa Future People, создано специально для тех, чьи вкусы не ограничиваются мейнстримом.
Наполненное карибским духом The Sound of Rum – первое творческое партнерство c мировым амбассадором Bacardi, Major Lazer, известным музыкальным проектом диджея и продюсера Diplo. Он создает уникальные треки в этом особенном направлении, представляющим собой микс из электронной музыки, регги, хип-хопа, dancehall и soca. Первым воплощением The Sound of Rum является его культовый сингл «RunIt», выпущенный в начале 2017 года. Помимо музыкального направления Major Lazer работает над документальным фильмом, в основе которого история происхождения рома.
Лайн-ап Casa Musica
От Калифорнии до Берлина, от Йоханнесбурга до Ибицы – участники live-сцены Casa Musica не только выступают по всему миру. Их музыка вобрала в себя все лучшие современные тенденции планеты.
Выступления на сцене откроет Triangle Sun, авторский проект известного композитора и саунд-продюсера Александра Князева, постоянный хедлайнер модных московских мероприятий, покоритель Ибицы и участник фестиваля Café Del Mar. Треки проекта первыми из России попали на известнейшие мировые сборники. Сегодня Александр Князев привозит «треугольное солнце» на Alfa Future People, самую яркую электронную площадку России.
Кроме того, на сцене cвои сеты отыграют:
AraabMuzik – яркий хедлайнер сцены, знаменитый своими ритмичными треками, сочетающими сэмплы с инструментальными пассажами. Работая на стыке EDM и хип-хопа с лайв-элементами, этот 27-летний исполнитель из штата Род-Айленд, США, гарантированно взорвет танцпол силой своей драм-машины и незаурядным талантом.
AtaKak – ожившая легенда, африканский независимый исполнитель из 90-х, чья кассета была случайно найдена Брайаном Шимковичем (BrianShimkovitzakaAwesomeTapesFromAfrica) на барахолке, вернулся на сцену и уже стал мировой знаменитостью. Удивительное воскрешение артиста не осталось незамеченным еще и потому, что его музыка на стыке рэпа и жестких электронных ритмов, уникальна в своем роде. Это действительно «нечто, что еще никто и никогда не делал», по словам его продюсера.
SpoekMathambo/Hucci/Machinedrum – еще один африканский самородок из Йоханнесбурга, пишет музыку в стиле, который сам он определяет TownshipTech, технологичную электронику, вдохновленную духом легендарного квартала трущоб Soweto, откуда сам музыкант родом. Впрочем, основа его композиций – это рэп, а значит, его живые выступления полны искренности, глубины, и, конечно, неповторимого африканского огня, который может быть в чистом и неиспорченном виде принесен лишь с земли Черного Континента.
A-Track – тёрнтейблист из Канады, сегодня живущий и творящий в Лос-Анджелесе, уже почти два десятилетия создает музыку, обеспечившую ему место в топ-50 самых влиятельных фигур в EDM по версии RollingStone. Номинант «Грэмми» и автор многочисленных рекламных саундтреков представит «людям будущего» свою неповторимую программу на стыке электро-хауса и хип-хопа.
Jungle (DJset) – возможно, самое яркое событие на электронной сцене Великобритании с 2014 года. Хиты BusyEarnin’ и TheHeat завоевали коллективу огромную популярность, хотя стадионный формат все еще не для них. Собирая залы по всей стране, Jungle предпочитают камерные DJ-сессии, что позволит им отлично вписаться в формат сцены Casa Musica.
DZA – творческий псевдоним Александра Холенко, ведущего музыкального продюсера России, создающего свои полотна их микроскопических сэмплов. Впрочем, его творчество не ограничивается EDM, ведь он также постоянный участник российской группы «Мумий Тролль», а также экспериментатор не только в звуке, но и в форме – так, во время своих сетов DZA использует контроллеры игровых приставок. Единственный российский артист на Sonar 2013 в Барселоне присоединится к лайн-апу сцены Casa Musica на AFP 2017, чтобы удивлять и поражать, а это у него получается отлично, своим «живым» сетом.
Moodymann - или Кенни Диксон младший из Детройта владеет собственным лейблом KDJRecords (по своим инициалам на английском языке), исполняет характерное детройтское техно и хаус. На сцене он с 1992 года, чего вполне достаточно, чтобы стать не только корифеем дидждеинга, но и успешным продюсером. Его «цифровые лайв-шоу» никого не оставят равнодушными.
Soulection: theWhooligan&AndrePower – проект Soulection был основан в Лос-Анджелесе, Калифорния, но отнюдь не ограничивается просторами «Золотого Штата», объединяя таланты со всего мира. Сами себя они называют платформой, двигающей культуру вперед, на базе того, что проще всего назвать «общечеловеческими ценностями»: помощь ближним, готовность к открытиям, стремление к познанию, равенство возможностей, и многое другое. На сцене Casa Musica проект будет представлен лайв-сетом диджеев theWhooligan&AndrePower.
KitoJempereLiveBand – проект Кирилла Сергеева, известного по Uniquetunes и Saint Petersburg DiscoSpinClub. Под псевдонимом KitoJempere диджей выступает с 2013 года, издаваясь на ведущих мировых лейблах и собирая поклонников не только в России, но и в Европе. В рамках проекта LiveBand с Кириллом выступает еще 6 человек, играющих на разных музыкальных инструментах.
SoulSurfers – группа Игоря Жуковского из Нижнего Новгорода, выпускающаяся на американском лейбле UbiquityRecords и записавшая на своем дебютном альбоме трек с знаменитым Шоном Ли из Лондона. Этот фанк-коллектив завоевал популярность слушателей и критиков, а его пластинка 2015 года признана одним из лучших альбомов в своем жанре.
Deep Fried Friends – команду из пятерых друзей, которые славятся своими веселыми вечеринками, уже называют самыми дорогими диджеями Москвы. Хорошо знакомые всем ценителям клубной сцены российской столицы, Сеня, Иван, Артур, Марко и Леша, стартовали в 2012 году с вечеринок в Стрелке. Начав с друзей и знакомых, они завоевали себе славу далеко за пределами Москвы, и сейчас готовы всколыхнуть публику крупнейшего EDM-фестиваля страны в поле под Нижним Новгородом.
SteppaStyle&Stereodrop – проект российского музыканта, выступающего в стиле рагга-джангл и регги/денсхолл, отличительная черта творчества которого заключается в написании лирики на английском и языке патуа, что сразу подчеркивает интернациональный характер творчества. Музыкант выступал по всему миру – от Польши и Швейцарии до Индии и Китая, регулярно становясь участником важнейших мировых фестивалей. Этим летом SteppaStyle на Alfa Future People 2017 с прекрасным лайв-сетом.
DSBarShowcase: OrangeandTimofey - хорошие друзья и известные московские DJ порадуют своим выступлением, которое опирается на главное увлечение обоих: любовь к независимой, качественной и хорошей музыке. Выступления DJOrange всегда отличает оригинальность и стремление к эксперименту – то, за что ценители EDM и любят лайв-светы. В свою очередь, DJTimofey – страстный коллекционер винила. Давайте посмотрим, что из этого получится!
ГОСТЗВУК SHOWCASE: Lapti&Flaty&Fama87 – независимый лейбл ГОСТЗВУК этой весной отпраздновал свои 3 года. За эти годы он заслуженно стал едва ли не главным форпостом развития российской электроники. В его портфолио просто нет проходных пластинок, и, как следствие, неинтересных DJ. На Alfa Future People лейбл представит трио Lapti&Flaty&Fama87, которое закроет невероятный праздник звука в стиле The Sound of Rum на рассвете.