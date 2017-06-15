Live-cцена Casa Musica на Alfa Future People 2017: уникальная музыка

DZA – творческий псевдоним Александра Холенко, ведущего музыкального продюсера России, создающего свои полотна их микроскопических сэмплов. Впрочем, его творчество не ограничивается EDM, ведь он также постоянный участник российской группы «Мумий Тролль», а также экспериментатор не только в звуке, но и в форме – так, во время своих сетов DZA использует контроллеры игровых приставок. Единственный российский артист на Sonar 2013 в Барселоне присоединится к лайн-апу сцены Casa Musica на AFP 2017, чтобы удивлять и поражать, а это у него получается отлично, своим «живым» сетом.