Новому ростовскому аэропорту нужны маленькие самолеты – Путин

Президент России Владимир Путин ответил в ходе прямой линии на вопрос, поступивший из Ростовской области о расширении внутрирегиональной маршрутной сети и развитии прямого авиасообщения.
"Современной российской гражданской авиации в целом, и Ростову в частности не хватает маленьких самолетов для ближних перелетов, скажем, из Ростова в Сочи. Согласитесь, глупо использовать "Боинги" для сообщения между двумя соседними регионами" , - заявил Путин.
Глава государства отметил, что у граждан РФ должна быть возможность передвигаться, минуя крупные города и столицу. По словам Путина, в 90-х годах прямое авиасообщение развалилось и уже на протяжении нескольких лет правительство решает эту проблему.
Сейчас в стране функционируют 232 аэропорта, существует программа развития аэропортной сети. По мнению Путина, РФ нуждается в маленьких самолетах, летающих на короткие и длинные расстояния. Их производство уже началось в Московской области. Также президент выразил надежду на скорый выпуск Ил-114, призванного решить эту проблему.
Также президента пригласили на открытие нового аэропорта Платов в донской столице, которое пройдет в конце текущего года.
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