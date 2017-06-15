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Новому ростовскому аэропорту нужны маленькие самолеты – Путин

15 июня 2017, 13:54
Новый аэропорт Ростова-на-Дону нуждается в самолетах небольшой вместительности, следует из ответа Президента РФ Владимира Путина в ходе прямой линии.

Президент России Владимир Путин ответил в ходе прямой линии на вопрос, поступивший из Ростовской области о расширении внутрирегиональной маршрутной сети и развитии прямого авиасообщения.

"Современной российской гражданской авиации в целом, и Ростову в частности не хватает маленьких самолетов для ближних перелетов, скажем, из Ростова в Сочи. Согласитесь, глупо использовать "Боинги" для сообщения между двумя соседними регионами" , - заявил Путин.

Глава государства отметил, что у граждан РФ должна быть возможность передвигаться, минуя крупные города и столицу. По словам Путина, в 90-х годах прямое авиасообщение развалилось и уже на протяжении нескольких лет правительство решает эту проблему.

Сейчас в стране функционируют 232 аэропорта, существует программа развития аэропортной сети. По мнению Путина, РФ нуждается в маленьких самолетах, летающих на короткие и длинные расстояния. Их производство уже началось в Московской области. Также президент выразил надежду на скорый выпуск Ил-114, призванного решить эту проблему.

Также президента пригласили на открытие нового аэропорта Платов в донской столице, которое пройдет в конце текущего года.

р3

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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