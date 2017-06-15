Новому ростовскому аэропорту нужны маленькие самолеты – Путин

Сейчас в стране функционируют 232 аэропорта, существует программа развития аэропортной сети. По мнению Путина, РФ нуждается в маленьких самолетах, летающих на короткие и длинные расстояния. Их производство уже началось в Московской области. Также президент выразил надежду на скорый выпуск Ил-114, призванного решить эту проблему.