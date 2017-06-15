rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Парфенчиков: диалог власти и людей – залог удобства городской среды Карелии

15 июня 2017, 22:35
В городе Петрозаводск прошел съезд Общероссийского народного фронта, участники которого обсуждали, как благоустроить карельские города. На съезде присутствовал врио главы Карелия Артур Парфенчиков.

На своей странице в социальной сети Facebook.com Парфенчиков написал, что создание комфортной городской среды в республике зависит от налаживания двустороннего диалога между властью и населением.

По словам Парфенчикова, в реализации программы «Комфортная городская среда» обязательно должны принять участие жители республики. Конечный результат благоустройства городской среды зависит от того, как активно население проявит свою гражданскую позицию. Власти должны позаботиться о том, чтобы организовать полноценную дискуссию, в которой обе стороны смогут приводить аргументы, объясняющие необходимость принятия тех или иных действий, но последнее слово должно быть за населением. Люди должны чувствовать, что от их мнения зависит результат. Парфенчиков считает, что эта взаимосвязь должна привести к гармонии: жители сообщают власти свое видение решения проблемы и контролируют, как чиновники реализуют народную волю. «Комфортная среда» направлена на то, чтобы привести в порядок дома, улицы и районы, где живут люди. Социальные сети, в которых активно работает аппарат Парфенчикова, могут стать отличной площадкой, где будут сотрудничать население и власть.

#Желтые новости
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00