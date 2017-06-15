Парфенчиков: диалог власти и людей – залог удобства городской среды Карелии

По словам Парфенчикова, в реализации программы «Комфортная городская среда» обязательно должны принять участие жители республики. Конечный результат благоустройства городской среды зависит от того, как активно население проявит свою гражданскую позицию. Власти должны позаботиться о том, чтобы организовать полноценную дискуссию, в которой обе стороны смогут приводить аргументы, объясняющие необходимость принятия тех или иных действий, но последнее слово должно быть за населением. Люди должны чувствовать, что от их мнения зависит результат. Парфенчиков считает, что эта взаимосвязь должна привести к гармонии: жители сообщают власти свое видение решения проблемы и контролируют, как чиновники реализуют народную волю. «Комфортная среда» направлена на то, чтобы привести в порядок дома, улицы и районы, где живут люди. Социальные сети, в которых активно работает аппарат Парфенчикова, могут стать отличной площадкой, где будут сотрудничать население и власть.