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"Ростов-Арена" должен приносить 250 млн в год, чтобы быть рентабельным

15 июня 2017, 12:04
Сроящийся к ЧМ-18 в Ростове-на-Дону стадион "Ростов-Арена" должен иметь прибыль в 250 миллионов рублей ежегодно, чтобы быть рентабельным, информирует правительство региона.

"Чтобы объект работал нормально, необходимо его развивать. Запланировано создать инфраструктуру спорта вокруг стадиона", - говорится в публикации.

Ранее на стройплощадке объекта побывал глава Минспорта Павел Колобков. Он заявил, что стадион уютный. Также он высказал пожелания, чтобы его сдали к концу года.

Сейчас готовность спортобъекта составляет 81%. Всего появится 45 тысяч мест для зрителей. В стройработах участвуют почти 1,3 тысячи специалистов.

Кроме того, в донской столице возводится новый аэропорт.

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