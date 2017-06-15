"Ростов-Арена" должен приносить 250 млн в год, чтобы быть рентабельным

"Чтобы объект работал нормально, необходимо его развивать. Запланировано создать инфраструктуру спорта вокруг стадиона", - говорится в публикации.
Ранее на стройплощадке объекта побывал глава Минспорта Павел Колобков. Он заявил, что стадион уютный. Также он высказал пожелания, чтобы его сдали к концу года.
Сейчас готовность спортобъекта составляет 81%. Всего появится 45 тысяч мест для зрителей. В стройработах участвуют почти 1,3 тысячи специалистов.
Кроме того, в донской столице возводится новый аэропорт.
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