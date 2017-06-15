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Posted 15 июня 2017, 07:35

Published 15 июня 2017, 07:35

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

В Ростове зачитали обвинение террористкам, планировавшим самоподрыв

15 июня 2017, 07:35
В Северо-Кавказском окружном военном суде в среду прокурор зачитал обвинение Татьяне Карпенко и Наталье Гришиной, подозреваемым в подготовке теракта на территории Ростова-на-Дону, сообщила RostovGazeta пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Как считает следствие, с октября 2015 года по январь прошлого года женщины планировали в одном из торговых центров Ростова совершить теракт путем самоподрыва. В домах обвиняемых следователи нашли взрывные устройства, саморезы и кнопку электрического звонка для замыкания. Свою вину они не признали. Ряд СМИ сообщили о том, что Карпенко и Гришина являются сторонницами запрещенной в РФ преступной организации ИГИЛ, однако представитель суда опроверг эту информацию.

«Прокурор зачитал обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подсудимых. Следующее заседание суда состоится 16 июня в 10.00», - сказала Катькало.

Еще одной соучастницей теракта должна была стать Виктория Семенова, она свою вину признала. Уголовное дело в отношении Семеновой выделено в отдельное производство.

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