В Ростове зачитали обвинение террористкам, планировавшим самоподрыв

Как считает следствие, с октября 2015 года по январь прошлого года женщины планировали в одном из торговых центров Ростова совершить теракт путем самоподрыва. В домах обвиняемых следователи нашли взрывные устройства, саморезы и кнопку электрического звонка для замыкания. Свою вину они не признали. Ряд СМИ сообщили о том, что Карпенко и Гришина являются сторонницами запрещенной в РФ преступной организации ИГИЛ, однако представитель суда опроверг эту информацию.