В Ростове зачитали обвинение террористкам, планировавшим самоподрыв

Posted 15 июня 2017, 07:35
Published 15 июня 2017, 07:35
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Как считает следствие, с октября 2015 года по январь прошлого года женщины планировали в одном из торговых центров Ростова совершить теракт путем самоподрыва. В домах обвиняемых следователи нашли взрывные устройства, саморезы и кнопку электрического звонка для замыкания. Свою вину они не признали. Ряд СМИ сообщили о том, что Карпенко и Гришина являются сторонницами запрещенной в РФ преступной организации ИГИЛ, однако представитель суда опроверг эту информацию.
«Прокурор зачитал обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подсудимых. Следующее заседание суда состоится 16 июня в 10.00», - сказала Катькало.
Еще одной соучастницей теракта должна была стать Виктория Семенова, она свою вину признала. Уголовное дело в отношении Семеновой выделено в отдельное производство.