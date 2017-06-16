"Коровку из Кореновки" не пустили в Китай из-за названия компании

«Китайская сторона выступила с исковыми требованиями к компании из-за названия торговой марки. Конечно, это выглядит комично, но подчеркивает тот момент, что компания отнеслась посредственно к поставкам, а потому и столкнулась с рядом проблем», - пояснил Есин.