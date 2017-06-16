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"Коровку из Кореновки" не пустили в Китай из-за названия компании

16 июня 2017, 09:38
Производителя молочной продукции под торговой маркой «Коровка из Кореновки» не пустили в Китай из-за названия компании, которое якобы дублируется с уже работающим на территории страны предприятием, сообщил руководитель регионального подразделения «Российского экспортного центра» Владислав Есин.

Такое заявление Есин сделал на выездном заседании совета торгово-промышленной палаты РФ, прошедшем в Ростове-на-Дону.

«Китайская сторона выступила с исковыми требованиями к компании из-за названия торговой марки. Конечно, это выглядит комично, но подчеркивает тот момент, что компания отнеслась посредственно к поставкам, а потому и столкнулась с рядом проблем», - пояснил Есин.

По его словам, перед поставками экспортер мог проконсультироваться в «Российском экспортном центре».

В пресс-службе производителя пока не прокомментировали ситуацию RostovGazeta.

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