Ростовское УФАС нашло нарушения в аукционе на использование акватории Дона

В торгах приняла участие только одна фирма из трех, с которой заключили договор. "Нарушения выявлены в действиях комиссии, проводящей торги", - говорится в сообщении.
В антимонопольную службу обратилась одна из фирм, которой отказали в участии в аукционе, объяснив это отсутствием подписи на листе регистрации. По итогам проверки антимонопольной службы, организатор торгов этим решением нарушил правила проведения аукциона.
Отмечается, что Донское бассейновое водное управление Росводресурсов допустило к участию к торгам только одно предприятие из трех, и тем самым, нарушило нормы российского законодательства в области защиты конкуренции. С победителем торгов управление заключило 2 июня соглашение водопользования частью Дона в рекреационных целях. Речь идет об участке размером 600 квадратных метров в морском порту Ростова-на Дону.
По итогам проверки УФАС Ростовской области признало незаконным заключение договора водопользования с победителем торгов. Управление рассмотрит вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности по статье "Нарушение процедуры торгов" КоАП РФ.