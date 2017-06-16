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Ростовское УФАС нашло нарушения в аукционе на использование акватории Дона

16 июня 2017, 18:36
Антимонопольная служба Ростовской области уличила Донское бассейновое водное управление Росводресурсов в нарушении правил проведения торгов и заключения договора по вопросу использования акватории Дона в границах морского порта Ростова-на-Дону, сообщает региональное УФАС.

В торгах приняла участие только одна фирма из трех, с которой заключили договор. "Нарушения выявлены в действиях комиссии, проводящей торги", - говорится в сообщении.

В антимонопольную службу обратилась одна из фирм, которой отказали в участии в аукционе, объяснив это отсутствием подписи на листе регистрации. По итогам проверки антимонопольной службы, организатор торгов этим решением нарушил правила проведения аукциона.

Отмечается, что Донское бассейновое водное управление Росводресурсов допустило к участию к торгам только одно предприятие из трех, и тем самым, нарушило нормы российского законодательства в области защиты конкуренции. С победителем торгов управление заключило 2 июня соглашение водопользования частью Дона в рекреационных целях. Речь идет об участке размером 600 квадратных метров в морском порту Ростова-на Дону.

По итогам проверки УФАС Ростовской области признало незаконным заключение договора водопользования с победителем торгов. Управление рассмотрит вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности по статье "Нарушение процедуры торгов" КоАП РФ.

#Новости#Наталья Филимонова#Политика
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