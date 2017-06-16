Ростовское УФАС нашло нарушения в аукционе на использование акватории Дона

Отмечается, что Донское бассейновое водное управление Росводресурсов допустило к участию к торгам только одно предприятие из трех, и тем самым, нарушило нормы российского законодательства в области защиты конкуренции. С победителем торгов управление заключило 2 июня соглашение водопользования частью Дона в рекреационных целях. Речь идет об участке размером 600 квадратных метров в морском порту Ростова-на Дону.