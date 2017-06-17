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Перехватывающую парковку у Темерника на Королева создадут в Ростове

17 июня 2017, 14:21
Так называемую «перехватывающую парковку», где люди смогут оставить свои машины и пересесть на другие виды транспорта, создадут в Ростове-на-Дону у реки Темерник на проспекте Королева, сообщил начальник отдела Регионального научно-исследовательского проектного института градостроительства Григорий Алексеев-Малахов.

В пятницу бизнесмены – владельцы территорий и проектировщики из исследовательского института обсуждали концепцию проекта по созданию вдоль основного русла реки Темерник протяженностью 34 километра линейной парковой зоны. Ее разработку завершат до конца года.

«Перехватывающая парковка предусмотрена в узловой точке на проспекте Королева. Люди будут иметь возможность приехать сюда на личном транспорте, поставить машину, взять велосипед и двигаться на нем в любом направлении до следующего транспортного узла», - говорит Григорий Алексеев-Малахов.

Оставили бы свою машину на такой парковке, чтобы покататься на велосипеде?
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#Новости#Город#Опросы
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