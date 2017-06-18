Рукас может стать игроком ФК "Ростов"

"Рукасу сейчас 20 лет. Он является защитником", - говорится в публикации.
Отмечается, что футболист - воспитанник школы "Зенит-Смена". Ранее он выступал за "Динамо-2", "Арсенал-2".
До этого клуб подписал контракт с защитником Евгением Макеевым.
Напомним, в начале лета из команды ушел тренер Курбан Бердыев. Теперь он возглавляет "Рубин". Далее команда потеряла еще несколько футболистов, в том числе двух голкиперов Сослана Джанаева и Никиту Медведева. В "Зенит" ушли Кристиан Нобоа и Денис Терентьев. Кроме того, в молодежном составе больше не работает тренер Игорь Гамула.
При Бердыеве "Ростов" показал неплохие результаты в Лиге Чемпионов. У него получилось одержать победу над "Баварией". После этого, ростовчане выбыли из Лиги Европы, проиграв "Манчестер Юнайтед". В чемпионате РФ команда оказалась на шестой позиции.
После всех изменений команда пописала контракты с вратарями Ильей Абаевым и Сергеем Песьяковым. Новыми игроками также стали Мацей Вилюш, Сергей Паршивлюк. Причины всех изменений остались неизвестны.
Кроме того, долгое время в команде есть проблемы с выплатами зарплат. Также власти региона и бывшие топ-менеджеры команды пытаются отсудить у "Ростова" более 100 миллионов рублей.
Новым тренером команды назначили Леонида Кучука. Он приступил к своим обязанностям, но клуб проиграл первый же матч, который организовали на сборах в Австрии. Президентом "Ростова" стал депутат Заксобрания региона Арташес Арутюнянц.
В субботу стало известно, что команду покинул Марко Девич, который отыграл за "Ростов" всего полгода.
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