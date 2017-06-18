Рукас может стать игроком ФК "Ростов"

Напомним, в начале лета из команды ушел тренер Курбан Бердыев. Теперь он возглавляет "Рубин". Далее команда потеряла еще несколько футболистов, в том числе двух голкиперов Сослана Джанаева и Никиту Медведева. В "Зенит" ушли Кристиан Нобоа и Денис Терентьев. Кроме того, в молодежном составе больше не работает тренер Игорь Гамула.