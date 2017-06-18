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Рукас может стать игроком ФК "Ростов"

18 июня 2017, 13:59
Игрок Андрюс Рукас прибыл в футбольный клуб ФК "Ростов" на просмотр, сообщается в воскресенье на сайте команды.

"Рукасу сейчас 20 лет. Он является защитником", - говорится в публикации.

Отмечается, что футболист - воспитанник школы "Зенит-Смена". Ранее он выступал за "Динамо-2", "Арсенал-2".

До этого клуб подписал контракт с защитником Евгением Макеевым.

Напомним, в начале лета из команды ушел тренер Курбан Бердыев. Теперь он возглавляет "Рубин". Далее команда потеряла еще несколько футболистов, в том числе двух голкиперов Сослана Джанаева и Никиту Медведева. В "Зенит" ушли Кристиан Нобоа и Денис Терентьев. Кроме того, в молодежном составе больше не работает тренер Игорь Гамула.

При Бердыеве "Ростов" показал неплохие результаты в Лиге Чемпионов. У него получилось одержать победу над "Баварией". После этого, ростовчане выбыли из Лиги Европы, проиграв "Манчестер Юнайтед". В чемпионате РФ команда оказалась на шестой позиции.

После всех изменений команда пописала контракты с вратарями Ильей Абаевым и Сергеем Песьяковым. Новыми игроками также стали Мацей Вилюш, Сергей Паршивлюк. Причины всех изменений остались неизвестны.

Кроме того, долгое время в команде есть проблемы с выплатами зарплат. Также власти региона и бывшие топ-менеджеры команды пытаются отсудить у "Ростова" более 100 миллионов рублей.

Новым тренером команды назначили Леонида Кучука. Он приступил к своим обязанностям, но клуб проиграл первый же матч, который организовали на сборах в Австрии. Президентом "Ростова" стал депутат Заксобрания региона Арташес Арутюнянц.

В субботу стало известно, что команду покинул Марко Девич, который отыграл за "Ростов" всего полгода.

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