rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2017, 06:26

Published 19 июня 2017, 06:26

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

На видео попал допрос убийцы таксиста в Ростове

19 июня 2017, 06:26
В Интернете опубликовали видеоролик, в котором показан допрос подозреваемого в убийстве таксиста в Ростове-на-Дону, запись появилась в соцсети "ВКонтакте" в одной из ростовских групп.

Задержанный рассказал, что поссорился с таксистом, так как последний не хотел его ждать.

"У меня в кармане был шнурок от ботинок. Я хотел припугнуть таксиста и начал его душить. Он все равно отказался меня ждать. Далее все было, как в тумане", - заявил мужчина.

Также он добавил, что плохо помнит, где оставил тело жертвы. Фигурант рассказал, что после убийства принял несколько вызовов и развозил людей. Далее скрывался от полицейских и в результате уснул в поле.

По данным регионального УМВД РФ, задержанному 20 лет. Убийство произошло на улице Красноармейской. По факту случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание - 15 лет колонии.

р1

#Новости#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика