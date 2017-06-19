На видео попал допрос убийцы таксиста в Ростове

Posted 19 июня 2017, 06:26
Published 19 июня 2017, 06:26
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Задержанный рассказал, что поссорился с таксистом, так как последний не хотел его ждать.
"У меня в кармане был шнурок от ботинок. Я хотел припугнуть таксиста и начал его душить. Он все равно отказался меня ждать. Далее все было, как в тумане", - заявил мужчина.
Также он добавил, что плохо помнит, где оставил тело жертвы. Фигурант рассказал, что после убийства принял несколько вызовов и развозил людей. Далее скрывался от полицейских и в результате уснул в поле.
По данным регионального УМВД РФ, задержанному 20 лет. Убийство произошло на улице Красноармейской. По факту случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание - 15 лет колонии.
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