Под Ростовом создадут сельский цифровой кинотеатр и телестудию

"Кинозал сможет вместить более 600 человек. Он будет работать шесть дней в неделю", - говорится в публикации.

Специалисты уже проложили кабель, который сможет обеспечить доступ в Интернет со скоростью до 100 мегабит в секунду.

Также будет организована телестудия. Она необходима для создания еженедельных выпусков электронного журнала.

Реализация проекта завершится в августе. В кинотеатре будут показывать фильмы, которые идут в донской столице. Для осуществления проекта властями района была получена субсидия.

Вы часто ходите в кино?