Под Ростовом создадут сельский цифровой кинотеатр и телестудию

"Кинозал сможет вместить более 600 человек. Он будет работать шесть дней в неделю", - говорится в публикации.
Специалисты уже проложили кабель, который сможет обеспечить доступ в Интернет со скоростью до 100 мегабит в секунду.
Также будет организована телестудия. Она необходима для создания еженедельных выпусков электронного журнала.
Реализация проекта завершится в августе. В кинотеатре будут показывать фильмы, которые идут в донской столице. Для осуществления проекта властями района была получена субсидия.
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