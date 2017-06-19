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Под Ростовом создадут сельский цифровой кинотеатр и телестудию

19 июня 2017, 14:09
В Песчанокопском районе Ростовской области будут созданы цифровой кинотеатр и телестудия, информирует в понедельник правительство региона.

"Кинозал сможет вместить более 600 человек. Он будет работать шесть дней в неделю", - говорится в публикации.

Специалисты уже проложили кабель, который сможет обеспечить доступ в Интернет со скоростью до 100 мегабит в секунду.

Также будет организована телестудия. Она необходима для создания еженедельных выпусков электронного журнала.

Реализация проекта завершится в августе. В кинотеатре будут показывать фильмы, которые идут в донской столице. Для осуществления проекта властями района была получена субсидия.

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Вы часто ходите в кино?
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