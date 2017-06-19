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Posted 19 июня 2017, 10:37

Published 19 июня 2017, 10:37

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Правила увольнения омбудсменов изменятся в Ростовской области

19 июня 2017, 10:37
Уполномоченный по правам человека Ростовской области сможет покинуть свой пост без согласования увольнения на федеральном уровне, следует из сообщения регионального Законодательного собрания.

"Федеральным законодательством предусмотрен ряд ситуаций, в которых не требуется согласования с уполномоченным по правам человека РФ", - сказано в сообщении.

Так, полномочия регионального омбудсмена могут быть сложены без одобрения центра, если на первого заведено уголовное дело, он умер, признан недееспособным либо выехал за пределы РФ и сменил гражданство.

Отмечается, что поправки будут приняты на ближайшем заседании донского Законодательного собрания.

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