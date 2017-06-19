Правила увольнения омбудсменов изменятся в Ростовской области

Posted 19 июня 2017, 10:37
Published 19 июня 2017, 10:37
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Федеральным законодательством предусмотрен ряд ситуаций, в которых не требуется согласования с уполномоченным по правам человека РФ", - сказано в сообщении.
Так, полномочия регионального омбудсмена могут быть сложены без одобрения центра, если на первого заведено уголовное дело, он умер, признан недееспособным либо выехал за пределы РФ и сменил гражданство.
Отмечается, что поправки будут приняты на ближайшем заседании донского Законодательного собрания.
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