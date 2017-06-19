Задержек в расследовании расстрела авто в Ростове нет – МВД

В соцсетях ростовчанин Олег Татур рассказал о том, что в его автомобиль выстрелил неизвестный во время дорожного конфликта. По словам молодого человека, инцидент произошел на Доваторском кольце. Татур жалуется на то, что до сих пор никакого решения по расследованию дела нет, хотя нарушитель и был выявлен практически сразу после произошедшего.