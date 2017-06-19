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Задержек в расследовании расстрела авто в Ростове нет – МВД

19 июня 2017, 18:19
В Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело о расстреле автомобиля, который произошел 29 апреля, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

В соцсетях ростовчанин Олег Татур рассказал о том, что в его автомобиль выстрелил неизвестный во время дорожного конфликта. По словам молодого человека, инцидент произошел на Доваторском кольце. Татур жалуется на то, что до сих пор никакого решения по расследованию дела нет, хотя нарушитель и был выявлен практически сразу после произошедшего.

«Сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование проводится в штатном режиме», - отметил сотрудник ведомства.

Как сообщает пострадавший, к нему обращался знакомый подозреваемого и предлагал деньги, чтобы «замять» дело. Однако парень отказался.

«Уже полтора месяца дело отсылают в прокуратуру и постоянно отказ приходит. А документы у меня никто берет и никто со мной не связывается», - рассказал Татур.

#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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