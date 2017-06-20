Экс-начальник ФНС в Ростовской области осужден за мошенничество на 1,5 года

Бизнесмен в том же году был зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель, и заплатил 14,8 тысяч рублей – 13% налога от прибыли. Экс-начальник ФНС Ковбоса ввел бизнесмена в заблуждение и убедил его, что тот неправильно заполнил декларацию и теперь ему нужно заплатить более 1,3 млн рублей налогов. Чтобы сэкономить 1,5 млн рублей, Ковбоса предложил содействие, но попросил за эту услугу 200 тысяч рублей. Мужчину задержали во время передачи денег. Свою вину Ковбоса полностью признал.