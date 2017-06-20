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Экс-начальник ФНС в Ростовской области осужден за мошенничество на 1,5 года

20 июня 2017, 16:43
Вступил в силу приговор Аксайского районного суда Ростовской области в отношении бывшего начальника отдела камеральных проверок №3 МИФНС России №11 по Ростовской области Анатолия Ковбаса, он проведет в исправительной колонии общего режима год и шесть месяцев, сообщил RostovGazeta представитель суда.

В суде было установлено, что в 2015 году предприниматель из Батайска продал построенные коттеджи за 23 миллиона рублей и получил прибыль в размере 114 тысяч рублей.

Бизнесмен в том же году был зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель, и заплатил 14,8 тысяч рублей – 13% налога от прибыли. Экс-начальник ФНС Ковбоса ввел бизнесмена в заблуждение и убедил его, что тот неправильно заполнил декларацию и теперь ему нужно заплатить более 1,3 млн рублей налогов. Чтобы сэкономить 1,5 млн рублей, Ковбоса предложил содействие, но попросил за эту услугу 200 тысяч рублей. Мужчину задержали во время передачи денег. Свою вину Ковбоса полностью признал.

«Ковбаса признан виновным по статье «Мошенничество», ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев в исправительной колонии общего режима», - отметили в суде.

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