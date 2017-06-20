Резкий спад продаж дизельных авто произошел в Европе

"Только в Германии, которая лидирует по числу проданных дизельных машин, объемы реализаций в текущем году упали на 5%", - сказано в публикации.
Причинами дизельного кризиса стали перемены в законодательстве и скандалы вокруг крупнейших производителей.
В ряд немецких городов запретят въезд дизельных машин старше трех лет. Это отпугивает потенциальных покупателей таких авто. В целом по Европе спад продаж составил от 40 до 50%.
Напомним, ряд производителей дизельных машин стали участниками скандалов в связи с нарушениями компаний экологических требований.
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