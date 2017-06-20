Целлюлозный завод в Батайске начнет перерабатывать шерсть

"На сегодняшний день ООО "Эко Файбер" занимается переработкой бумажного вторсырья, из которого производит теплоизоляционные материалы", - сказано в сообщении.
Запуск линии по переработке шерсти будет финансироваться за счет средств предприятия.
Кроме того, в городе планируют реализовать еще несколько инвестпроектов. Так, завод по выпуску стеклянной посуды получит новое оборудование, в числе которого стенд для охлаждения стеклянной посуды и шесть станков.
Проект ГПБ "Энергоэффект" предполагает поставку энергосберегающего оборудования для уличного освещения. По расчетам, оно способно сэкономить расход электроэнергии на 60%.
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