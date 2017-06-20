Власти намерены изменить облик Ростова на правом берегу Дона

Posted 20 июня 2017, 10:15
Published 20 июня 2017, 10:15
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"На правом берегу вид нескольких объектов не радует глаз. К ним относятся высотка торгового центра и здания института водного транспорта. Нужно провести визуальную ревизию облика Ростова со стороны Дона. Гости чемпионата мира по футболу-2018 должны запомнить Ростов-на-Дону красивым", - говорится в публикации, со ссылкой на Василия Голубева.
Все мероприятия по восстановлению зданий и ремонту проходят в рамках подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году. В городе на ремонт дорог в текущем году потратят рекордную сумму в 6,4 миллиарда рублей. Работы проходят на 80 дорогах.
Благоустройство центра Ростова завершится в текущем году.
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