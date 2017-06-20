Власти намерены изменить облик Ростова на правом берегу Дона

Все мероприятия по восстановлению зданий и ремонту проходят в рамках подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году. В городе на ремонт дорог в текущем году потратят рекордную сумму в 6,4 миллиарда рублей. Работы проходят на 80 дорогах.