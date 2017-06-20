За полгода объем микрозаймов в Ростовской области вырос на треть

Так, на начало июня объем действующих микрозаймов в регионе составил 1,84 миллиарда рублей, что на 32% больше, чем в январе текущего года. При этом темп роста портфеля займов до зарплаты в микрофинансовых организациях в разы превышает рост объема потребительских кредитов. За полгода объем кредитов, выданных на покупку потребительских товаров вырос всего на 4% - до 2,3 миллиарда рублей.