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За полгода объем микрозаймов в Ростовской области вырос на треть

20 июня 2017, 16:38
Ростовская область вошла в пятерку регионов, в которых зафиксирован самый высокий рост объема займов в микрофинансовых организациях, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, на начало июня объем действующих микрозаймов в регионе составил 1,84 миллиарда рублей, что на 32% больше, чем в январе текущего года. При этом темп роста портфеля займов до зарплаты в микрофинансовых организациях в разы превышает рост объема потребительских кредитов. За полгода объем кредитов, выданных на покупку потребительских товаров вырос всего на 4% - до 2,3 миллиарда рублей.

По данным НБКИ, самая высокая динамика роста портфеля микрозаймов отмечена в Москве (40,5%), Белгородской области (34,3%) и в Якутии (33,4%). В пятерку также вошли Московская область, продемонстрировавшая динамику в 33,3% и Ростовская область.

Самый маленький прирост в объеме микрозаймов зафиксирован в Республике Татарстан7,7%.

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#Новости#Экономика#Опросы
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