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Posted 21 июня 2017, 11:15

Published 21 июня 2017, 11:15

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Десятиэтажка в Ростове вспыхнула из-за неисправной проводки

21 июня 2017, 11:15
Пожар в квартире на улице Миронова в Ростове-на-Дону, в результате которого погибла 88-летняя женщина, мог произойти из-за короткого замыкания, сообщил RostovGazeta начальник отделения административной практики и дознания МЧС России по городу Павел Кириченко.

Возгорание произошло во вторник днем в однокомнатной квартире в одном из домов по улице Миронова. Пламя потушили за 40 минут 20 пожарных и пять единиц техники.

"Хозяйка квартиры – пожилая женщина 1929 года, не ходила. Днем от нее ушла сиделка, а через некоторое время в квартире произошел пожар. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем или замыкание удлинителя", - поясняет Кириченко.

В настоящее время пожарные устанавливают причины возгорания, в квартире изъяли и отправили на исследование проводку.

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