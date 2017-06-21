Десятиэтажка в Ростове вспыхнула из-за неисправной проводки

"Хозяйка квартиры – пожилая женщина 1929 года, не ходила. Днем от нее ушла сиделка, а через некоторое время в квартире произошел пожар. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем или замыкание удлинителя", - поясняет Кириченко.