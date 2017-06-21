Десятиэтажка в Ростове вспыхнула из-за неисправной проводки

Posted 21 июня 2017, 11:15
Published 21 июня 2017, 11:15
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Возгорание произошло во вторник днем в однокомнатной квартире в одном из домов по улице Миронова. Пламя потушили за 40 минут 20 пожарных и пять единиц техники.
"Хозяйка квартиры – пожилая женщина 1929 года, не ходила. Днем от нее ушла сиделка, а через некоторое время в квартире произошел пожар. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем или замыкание удлинителя", - поясняет Кириченко.
В настоящее время пожарные устанавливают причины возгорания, в квартире изъяли и отправили на исследование проводку.