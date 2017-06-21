"Карты свалок" не решат проблему с мусором в Ростовской области – эксперт

"Ситуация такова, что в этом году в стране запущена программа ОНФ по нанесению на интерактивную карту мест нахождения несанкционированных свалок. Ростовская область в ней активно участвует, карты и прочее – локализовали, нанесли, но что с ними делать дальше, никто, в том числе и ОНФ, не знает", - говорит Матвиец.