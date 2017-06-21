rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

"Карты свалок" не решат проблему с мусором в Ростовской области – эксперт

21 июня 2017, 13:53
Нанесение мест несанкционированных свалок на интерактивные карты не решат проблему с их уборкой и утилизацией мусора в Ростовской области, считает гендиректор "СМУ9" города Таганрога Геннадий Матвиец.

В настоящее время в регионе запущено два идентичных проекта, цель которых – выявить места расположения несанкционированных свалок и принять меры по уборке мусора с данных территорий. Один проект общероссийский – это интерактивная карта Общероссийского народного фронта (ОНФ), второй – svaloknet – местный, организованный Советом молодых депутатов Ростовской области. На последней карте в настоящее время нанесено 13 мест нелегального складирования отходов, одно из них - под Батайском - ликвидировано.

"Ситуация такова, что в этом году в стране запущена программа ОНФ по нанесению на интерактивную карту мест нахождения несанкционированных свалок. Ростовская область в ней активно участвует, карты и прочее – локализовали, нанесли, но что с ними делать дальше, никто, в том числе и ОНФ, не знает", - говорит Матвиец.

Уничтожать мусор на нелегальных свалках в регионе Матвиец предложил по системе замкнутого цикла. "Компания из Самары разработала технологию безотходной экологической переработки органических отходов в альтернативные источники энергии за счет автотермического процесса газификации органосодержащих продуктов при окислении их недостатком кислорода воздуха. Это комплекс экологический и энергогенерирующий. Он сведет количество захоронения мусора до минимума", - поясняет Матвиец.

По его словам, в настоящее время 80% всех отходов проходят первичную сортировку и вывозятся для захоронения на полигоны. Мусороперерабатывающий комплекс позволит свести их количество до минимума, увеличив при этом срок эксплуатации полигона с 10 до 100 лет.

Поддерживаете мнение эксперта?
Материалы по теме
Мусорный кризис отложили "на потом"Власти Батайска нашли деньги на уборку после попадания на «Карту свалок»
#Новости#Юлия Ликарчук#Общество#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00