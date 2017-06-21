Компания AeroMobil продемонстрировала летающее авто

Posted 21 июня 2017, 20:23
Published 21 июня 2017, 20:23
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Машина уже доступна для предварительного заказа. Всего соберут 500 авто на сумму 1,5 миллиона евро", - говорится в публикации.
"Авто будет сочетаться с легким самолетом. Оно сможет пролететь 750 километров. Его максимальная скорость в воздухе составляет 360 километров в час.
На земле машина сможет разгоняться до 160 километров в час.
Кроме того, авто было показано главе Франции Эммануэлю Макрону.
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