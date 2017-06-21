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Posted 21 июня 2017, 20:23

Published 21 июня 2017, 20:23

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Компания AeroMobil продемонстрировала летающее авто

21 июня 2017, 20:23
Во Франции была представлена летающая машина от компании AeroMobil, всего появится 500 таких авто, информирует портал "Народные новости".

"Машина уже доступна для предварительного заказа. Всего соберут 500 авто на сумму 1,5 миллиона евро", - говорится в публикации.

"Авто будет сочетаться с легким самолетом. Оно сможет пролететь 750 километров. Его максимальная скорость в воздухе составляет 360 километров в час.

На земле машина сможет разгоняться до 160 километров в час.

Кроме того, авто было показано главе Франции Эммануэлю Макрону.

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#Общество#Новости
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