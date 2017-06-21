Ростовская область вошла в топ-10 в рейтинге культурной жизни регионов

Ростовская область в июне поднялась на седьмую строчку в российском рейтинге активной культурной жизни регионов среди субъектов с населением более двух миллионов человек, сообщает портал Единого информационного пространства в сфере культуры.