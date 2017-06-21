Ростовская область вошла в топ-10 в рейтинге культурной жизни регионов

По данным портала, в регионе в июне запланировано 146 культурных мероприятий. В итоге июньский рейтинг области составил более 1263 баллов, а годовой — 7304 балла.
На первом месте среди регионов с населением более двух миллионов человек оказалась соседняя Воронежская область. В тройку лидеров также вошли Москва и Московская область.
Напомним, что с 4 по 9 июля в Ростове-на-Дону состоится международный фестиваль сценического искусства "Театральная вольница", во время которого в донской столице покажут 22 спектакля.
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