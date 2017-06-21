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Ростовская область вошла в топ-10 в рейтинге культурной жизни регионов

21 июня 2017, 14:11
Ростовская область в июне поднялась на седьмую строчку в российском рейтинге активной культурной жизни регионов среди субъектов с населением более двух миллионов человек, сообщает портал Единого информационного пространства в сфере культуры.

По данным портала, в регионе в июне запланировано 146 культурных мероприятий. В итоге июньский рейтинг области составил более 1263 баллов, а годовой7304 балла.

На первом месте среди регионов с населением более двух миллионов человек оказалась соседняя Воронежская область. В тройку лидеров также вошли Москва и Московская область.

Напомним, что с 4 по 9 июля в Ростове-на-Дону состоится международный фестиваль сценического искусства "Театральная вольница", во время которого в донской столице покажут 22 спектакля.

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#Новости#Культура#Опросы
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