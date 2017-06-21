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Студентка в Ростове погибла, выбросившись с 13-го этажа

21 июня 2017, 17:23
На улице Солженицына в Ростове-на-Дону в среду днем из окна 13-го этажа выпала 19-летняя девушка, во время падения она получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщил RostovGazeta представитель ГУ МВД по региону.

Около 12.30 из дома №23 по улице Солженицына студентка одного из вузов шагнула вниз из окна 13-го этажа. В соцсетях очевидцы рассказали о том, что девушка решила покончить с собой из-за проблем с учебой. По словам знакомых семьи, студентка никак не могла сдать экзамены, поэтому и решила выпрыгнуть из окна.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении тела молодой девушки. На место выезжали правоохранители и представители Следственного комитета. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего», - рассказал сотрудник ведомства.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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