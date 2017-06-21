Студентка в Ростове погибла, выбросившись с 13-го этажа

Около 12.30 из дома №23 по улице Солженицына студентка одного из вузов шагнула вниз из окна 13-го этажа. В соцсетях очевидцы рассказали о том, что девушка решила покончить с собой из-за проблем с учебой. По словам знакомых семьи, студентка никак не могла сдать экзамены, поэтому и решила выпрыгнуть из окна.