Транспортной отрасли Ростовской области не хватает 10% кадров

Как сообщил председатель совета директоров «Донаэродорстрой», из-за кадровых проблем возникла идея подписания соглашения с Южно-Российским государственным политехническим университетом имени М.И. Платова. Его подписали во вторник. В рамках соглашения университет будет корректировать образовательные программы по требованию «Донаэродорстроя», фирма в свою очередь организует учебную и преддипломную практику, предоставит стипендии студентам. Также в Шахтинском автодорожном институте политехнического университета с 2018 года откроют новые направления подготовки, на которых ориентировочно предоставят 150-200 бюджетных мест.