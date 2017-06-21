Транспортной отрасли Ростовской области не хватает 10% кадров

"В последние годы наметилось несколько негативных тенденций. В первую очередь, мы замечаем, что качество подготовки специалистов падает", - сказал Кнышов. По его словам, руководители транспортной компании периодически принимают участие в экзаменационных комиссиях профильных вузов. "И зачастую на азбучные вопросы наши специалисты не получают правильных ответов", - утверждает он.
Вторым негативным явлением Кнышов назвал приближение возраста высококачественно подготовленного персонала к пенсионному. "Уже сегодня мы ощущаем кадровый голод. Из 1500 мест в нашей компании 125 свободных вакансий. И мы не можем найти специалистов", - сказал специалист.
По словам министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова, с такими же проблемами сталкиваются все крупные дорожно-транспортные организации. "Вопросы дорожного строительства точно не сойдут с повестки дня в ближайшей перспективе. Нагрузка на дороги возрастает: растет парк и количество провозимых грузов. Это требует принципиально новых требований к качеству дорог и уровню подготовки кадров", - считает министр.
Как сообщил председатель совета директоров «Донаэродорстрой», из-за кадровых проблем возникла идея подписания соглашения с Южно-Российским государственным политехническим университетом имени М.И. Платова. Его подписали во вторник. В рамках соглашения университет будет корректировать образовательные программы по требованию «Донаэродорстроя», фирма в свою очередь организует учебную и преддипломную практику, предоставит стипендии студентам. Также в Шахтинском автодорожном институте политехнического университета с 2018 года откроют новые направления подготовки, на которых ориентировочно предоставят 150-200 бюджетных мест.