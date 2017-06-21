В Новочеркасске воспитанников детсада кормили сомнительными сосисками

Posted 21 июня 2017, 12:18
Published 21 июня 2017, 12:18
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"Документы нужны для подтверждения безопасности и качества продуктов. Также специалисты нашли яйца и тушки цыплят без маркировки", - говорится в публикации.
На маркировке указывается дата изготовления и срок годности продукции.
В результате должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа. В последнее время в регионе на постоянной основе находят в детсадах продукты без документов.
К примеру, в Таганроге в приюте для детей и подростков обнаружили 90 яиц, на которые также отсутствовали документы.
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