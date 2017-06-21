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Posted 21 июня 2017, 12:18

Published 21 июня 2017, 12:18

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

В Новочеркасске воспитанников детсада кормили сомнительными сосисками

21 июня 2017, 12:18
В детском саду №54 в Новочеркасске Ростовской области нашли сосиски, на которые не было ветеринарных документов, информирует в среду региональное управление Россельхознадзора.

"Документы нужны для подтверждения безопасности и качества продуктов. Также специалисты нашли яйца и тушки цыплят без маркировки", - говорится в публикации.

На маркировке указывается дата изготовления и срок годности продукции.

В результате должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа. В последнее время в регионе на постоянной основе находят в детсадах продукты без документов.

К примеру, в Таганроге в приюте для детей и подростков обнаружили 90 яиц, на которые также отсутствовали документы.

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