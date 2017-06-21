В Ростове разработали кормовые добавки, повышающие иммунитет животных

"Продукт разрабатывали в течение семи лет в сотрудничестве с американскими учеными", - сказано в сообщении.
Лекарство стимулирует рост животных, оказывает профилактическое действие, укрепляет иммунитет и при этом не содержит ГМО.
Ожидается, что разработка поможет снизить использование искусственных стимуляторов роста, что положительно скажется на качестве продуктов животноводства. Основным потребителем нового пробиотика для животных станут животноводческие хозяйства, производители кормов и вакцин.
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