Антинаркотическая акция пройдет в субботу в Батайске

Кроме того, в субботу в Батайске пройдут сразу два мероприятия, приуроченных ко Дню молодежи – фестиваль молодежных субкультур и Олимпийский день. В праздник молодости, 27 июня, горожане и гости Батайска смогут посетить мастер-классы, выставку фотографов, фестиваль еды и многие другие мероприятия.