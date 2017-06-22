Антинаркотическая акция пройдет в субботу в Батайске

"В акции примут участие известные спортсмены региона и Батайска, а также простые жители города", - сказано в сообщении.
Всех участников просят взять с собой средства для удаления настенных надписей. Видеоролики с результатами акции станут основой репортажа, который разместят в СМИ и соцсетях.
Кроме того, в субботу в Батайске пройдут сразу два мероприятия, приуроченных ко Дню молодежи – фестиваль молодежных субкультур и Олимпийский день. В праздник молодости, 27 июня, горожане и гости Батайска смогут посетить мастер-классы, выставку фотографов, фестиваль еды и многие другие мероприятия.
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