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Posted 22 июня 2017, 14:08

Published 22 июня 2017, 14:08

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

ФК "Ростов" начал продавать онлайн абонементы на следующий сезон

22 июня 2017, 14:08
В онлайн-продаже на сайте футбольного клуба "Ростов" появились абонементы на следующий сезон, сообщается в четверг на сайте команды.

"Купить билеты можно при помощи онлайн-сервиса. Скидки работают только при приобретении в кассах стадиона", - говорится в публикации.

Ранее появились сведения, что стоимость абонемента варьируется от 3 тысяч до 1 миллиона рублей. За миллион предлагается бизнес-ложа на 10 мест.

Продажи начались 10 июня. В это время возле касс собрались сотни человек. С 17 июня стартовала свободная продажа.

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