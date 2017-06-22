ФК "Ростов" начал продавать онлайн абонементы на следующий сезон

Posted 22 июня 2017, 14:08
Published 22 июня 2017, 14:08
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"Купить билеты можно при помощи онлайн-сервиса. Скидки работают только при приобретении в кассах стадиона", - говорится в публикации.
Ранее появились сведения, что стоимость абонемента варьируется от 3 тысяч до 1 миллиона рублей. За миллион предлагается бизнес-ложа на 10 мест.
Продажи начались 10 июня. В это время возле касс собрались сотни человек. С 17 июня стартовала свободная продажа.
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