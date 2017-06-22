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Posted 22 июня 2017, 13:24

Published 22 июня 2017, 13:24

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

На мосту Стачки в Ростове завершено устройство бетонного основания

22 июня 2017, 13:24
В Ростове-на-Дону на путепроводе по проспекту Стачки специалисты завершили работы по устройству бетонного основания, информирует в четверг горадминистрация.

"В скором времени начнется укладка асфальта. Кроме того, будет выполнено устройство дренажной системы и системы водоотвода. Ранее их не существовало", - говорится в публикации.

Отмечается, что путепровод возвели почти 70 лет назад. В данный момент почти все мероприятия проходят вручную. В них участвуют около 40 человек.

Движение в этой зоне откроют в сентябре. Для ремонта используются немецкие технологии. Он проходит в три этапа.

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