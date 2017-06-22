На мосту Стачки в Ростове завершено устройство бетонного основания

Posted 22 июня 2017, 13:24
Published 22 июня 2017, 13:24
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"В скором времени начнется укладка асфальта. Кроме того, будет выполнено устройство дренажной системы и системы водоотвода. Ранее их не существовало", - говорится в публикации.
Отмечается, что путепровод возвели почти 70 лет назад. В данный момент почти все мероприятия проходят вручную. В них участвуют около 40 человек.
Движение в этой зоне откроют в сентябре. Для ремонта используются немецкие технологии. Он проходит в три этапа.
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