Новый мем о людях из 3017 года появился в Сети

"Первым стал пользователь, выложивший инструкцию использования картонной коробки из-под сухих завтраков в качестве столового прибора", - сказано в публикации.
Сделав в коробке прорезь, создатель мема просто добавил в нее молока, прокомментировав, что так, по всей видимости, будут поступать люди из будущего.
Идею тут же подхватили пользователи со всего мира. В интернете появились картинки с подписью "Жить в 3017 году" с изображением шнурков из зарядки мобильного телефона, маски для сна из собственных волос и прочих нелепых фотоснимков.
Напомним, в 2016 году самым популярным мемом в России стал клип "Патимейкер" от Виталия Пики из Ростова.
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